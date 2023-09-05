وول ستريت
تباين مؤشرات وول ستريت عند الفتح مع ارتفاع عوائد السندات
مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك يفتحان على انخفاض
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فتح المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض اليوم الثلاثاء إذ أثر ارتفاع عوائد سندات الخزانة على أسهم النمو الرئيسية، في حين أثارت البيانات المتشائمة عن نشاط الخدمات في الصين المخاوف بشأن الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 5.51 نقطة أو 0.02 بالمئة عند الفتح إلى 34843.22 نقطة.
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وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 5.71 نقطة، أو 0.13 بالمئة إلى 4510.06 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 37.27 نقطة، أو 0.27 بالمئة إلى 13994.54 نقطة.
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