تعليق تداول أسهم 3 شركات سعودية

أعلنت "تداول السعودية" عن تعليق أسهم عدد من الشركات المدرجة (الوطنية للبناء والتسويق - آفاق الغذاء - دار المركبة لتأجير السيارات) في السوق الموازية "نمو".

وقالت "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تعليق الأسهم نظراً لعدم التزام الشركات بالإعلان عن القوائم المالية المنتهية في 30 يونيو 2023 خلال المدة النظامية المحددة في قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

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وأوضحت أنه استناداً إلى صلاحيات السوق المنصوص عليها في قواعد الإدراج وإلى إجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة، قررت اتخاذ الإجراءات الآتية:

1- تعليق تداول أسهم الشركات في السوق لجلسة تداول واحدة والتي توافق اليوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2023م.

2- يستأنف تداول أسهم الشركات لمدة 20 جلسة تداول ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 6 سبتمبر 2023م تلي الجلسة التي تم تعليق التداول فيها، ويجب على الشركات نشر القوائم المالية قبل نهاية الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023 م.

3- في حال لم تقم إحدى الشركات بالإعلان عن القوائم المالية خلال المدة المشار اليها في الفقرة (2)، سيتم إعادة تعليق تداول السهم ابتداءً من يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 م حتى إعلانها عن القوائم المالية.