مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يتجاوز 19 ألف نقطة للمرة الأولى

سجلت مؤشرات البورصة المصرية افتتاحية خضراء في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث ارتفع مؤشر EGX 30 بنحو 0.4% ليتجاوز مستويات 19000 نقطة لأول مرة على الإطلاق، وسط ارتفاع في قيم وأحجام التداول.

وتشهد البورصة المصرية إقبالا كبيرا من جانب المستثمرين في محاولة للتحوط من تراجع سعر الصرف، وارتفاع معدلات التضخم.

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وتمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب كبيرة خلال تداولات شهر أغسطس الماضي مع زيادة ضخمة في أحجام وقيم التداولات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 85.6 مليار جنيه خلال جلسات شهر أغسطس الماضي، ليغلق عند مستوى 1.276 تريليون جنيه، بنسبة نمو 7.2%.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 712.7 مليار جنيه إلى 827.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%. وقفز رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 235.3 مليار جنيه إلى 256.9 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت نحو 9.2%.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أمس الاثنين، قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية محمد كمال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يسجل أداء جيدا في شهر أغسطس الماضي، متوقعا أن يشهد الربع الأخير من هذا العام تحقيق قمما تاريخية.

وتوقع كمال، أن يواصل المؤشر الرئيسي الارتفاع ويخترق مستوى 19 ألف نقطة، وقد يلامس مستوى 20 ألف نقطة.

وأشار إلى هذا الارتفاع سيكون مدعوما بتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

وخلال شهر أغسطس الماضي وارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 72 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 18.8 مليار ورقة منفذة على 1.8 مليون عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 40.7 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 13.4 مليار ورقة منفذة على 1.2 مليون عملية خلال شهر يوليو الماضي.

واستحوذت الأسهم على 80.87% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.13%.