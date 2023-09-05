"أديس القابضة" تعلن نشرة الإصدار ومواعيد اكتتاب 30% من أسهمها

أعلنت شركة الأهلي المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير اكتتاب شركة أديس القابضة عن الجدول الزمني المُحدث لطرحها العام الأولي المتاح في نشرة الإصدار الأولية.

وتعتزم "أديس" تسجيل رأسمالها وطرح 338.7 مليون سهم عادي من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 101.6 مليون سهم عادي من الأسهم الحالية من قبل "أديس انفستمنتس هولدينغ ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية)، وإصدار 237.1 مليون سهم جديد، من خلال زيادة رأس المال.

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وتمثل أسهم البيع ما نسبته 9% والأسهم الجديدة ما نسبته 21% من رأس المال المصدر عند اكتمال الطرح، مما يساوي في مجموعه ما نسبته 30% من رأس المال المصدر (بعد إصدار الأسهم الجديدة وزيادة رأس مال الشركة).

وستقوم الشركة أيضاً بإصدار 33.87 مليون سهماً جديداً سيتم تخصيصها لموظفي الشركة وشركاتها التابعة، على أن يتم الاحتفاظ بها كأسهم خزينة إلى حين نقل ملكيتها للموظفين وفقاً لأحكام خطة حوافز طويلة الأجل.

وسيتم توزيع متحصلات الطرح (بعد خصم المصاريف المتعلقة بالطرح) على المساهمين البائعين على أساس تناسبي بناءً على نسبة ملكية كل منهم في أسهم البيع، وسيتم استخدام المتحصلات المتبقية لتخفيض جزء من الديون المستحقة على المجموعة وتمويل استراتيجية نمو المجموعة.

وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في يوم الاثنين الموافق 18 سبتمبر 2023م.

وسيتم تخصيص 33.87 مليون من الأسهم للمكتتبين الأفراد، الذين ستمتد فترة اكتتابهم لثلاثة أيام من 26 إلى 28 سبتمبر.

وبينت نشرة الإصدار التي نشرت على موقع "تداول" أن التخصيص سيكون في 4 أكتوبر، ورد الفائض في 10 من الشهر نفسه.

كان الرئيس التنفيذي لشركة أديس القابضة، الدكتور محمد فاروق عبد الخالق، قد قال في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، إن الأسطول البحري التابع للشركة نما من 50 إلى 85 وحدة، بعد إضافة 35 وحدة جديدة.

وأضاف عبد الخالق أن هذا النمو كان مدفوعاً بعقود تم توقيعها، وليس بناء على توقعات، مشيراً إلى أن التعاقدات لدى الشركة نمت من 3.5 مليار ريال إلى 27.5 مليار ريال، و83% من هذه العقود كانت لشركة أرامكو السعودية.