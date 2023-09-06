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الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية
الأسهم الأوروبية

الأسواق الأوروبية تواصل خسائرها مع التأثر بمخاوف التباطؤ الاقتصادي

للجلسة السادسة على التوالي

دبي - العربية.نت
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واصلت الأسهم الأوروبية خسائرها للجلسة السادسة على التوالي، اليوم الأربعاء، إذ أدت المخاوف المتعلقة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط الخام الذي يؤدي إلى ضغوط تضخمية إلى عزوف المستثمرين عن المخاطرة في منطقة اليورو.

وبحلول الساعة 07:13 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.5% ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع.

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وتوترت المعنويات في الأسواق العالمية مع تجاوز سعر خام برنت 90 دولاراً، أمس الثلاثاء، بعد أن مددت السعودية وروسيا تخفيضات الإمداد الطوعية، مما أجج المخاوف إزاء استمرار ضغوط الأسعار، وفق "رويترز".

تراجع الطلبيات الصناعية لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو اقتصاد اقتصاد تراجع الطلبيات الصناعية لألمانيا أكثر من المتوقع في يوليو

كما تأثرت المعنويات بإعلان مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، اليوم الأربعاء، انخفاض طلبيات المصانع بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز.

وصعد سهم تليفونيكا 3.2% بعد استحواذ شركة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) على حصة 9.9% في شركة الاتصالات الإسبانية العملاقة بقيمة 2.1 مليار يورو (2.25 مليار دولار)، في خطوة تجعلها المساهم الأكبر.

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