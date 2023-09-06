بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار

أصدر بنك أبوظبي التجاري سندات خضراء بقيمة 650 مليون دولار لأجل 5 سنوات تستحق في يناير من عام 2029.

وحدد البنك العائد على السندات عند 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وهو ما جاء أقل من التسعير الأولي عند 150 نقطة.

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وذكر البنك أن الطلبات على السندات تجاوزت 1.9 مليار دولار.