تراجع وول ستريت مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا يوم الثلاثاء متأثرا بارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط مع تقييم المستثمرين لمسار أسعار الفائدة الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

ورغم تسجيل المؤشرات الرئيسية الثلاثة في وول ستريت مكاسب في الأسبوع الماضي مدفوعة بآمال في تخفيف التشديد النقدي من جانب المركزي الأميركي، فقد تلاشت هذه الآمال إلى حد ما أمس الاثنين.

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ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 195.61 نقطة أو 0.56% إلى 34642.1 نقطة، وفق رويترز.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.97 نقطة أو 0.42% إلى 4496.8 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 10.86 نقطة أو 0.08% إلى 14020.95 نقطة.