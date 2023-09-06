توقعات بتثبيت "المركزي" الكندي أسعار الفائدة عند 5% في اجتماع اليوم

تترقب الأسواق اليوم قرار بنك كندا بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند 5%.

وفي حال قيام المركزي بتثبيت الفائدة، فستكون هذه المرة الثالثة فقط خلال 13 اجتماعا التي لم يرفع فيها بنك كندا تكاليف الاقتراض.

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يُذكر أن معظم المحللين يعتقدون أن البنك قد انتهى من سياسة التشديد، في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثاني.

جدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي أبقى أمس الثلاثاء، أسعار الفائدة ثابتة للشهر الثالث على التوالي, عند 4.10%.

ولفت البنك أنه قد لا يزال هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم الذي ما زالت المرتفعة.