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الفائدة

توقعات بتثبيت "المركزي" الكندي أسعار الفائدة عند 5% في اجتماع اليوم

معظم المحللين يعتقدون أن البنك قد انتهى من سياسة التشديد

دبي - العربية.نت
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تترقب الأسواق اليوم قرار بنك كندا بشأن السياسة النقدية، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة دون تغيير عند 5%.

وفي حال قيام المركزي بتثبيت الفائدة، فستكون هذه المرة الثالثة فقط خلال 13 اجتماعا التي لم يرفع فيها بنك كندا تكاليف الاقتراض.

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يُذكر أن معظم المحللين يعتقدون أن البنك قد انتهى من سياسة التشديد، في ضوء تباطؤ النشاط الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثاني.

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جدير بالذكر أن البنك المركزي الاسترالي أبقى أمس الثلاثاء، أسعار الفائدة ثابتة للشهر الثالث على التوالي, عند 4.10%.

ولفت البنك أنه قد لا يزال هناك حاجة لتشديد السياسة النقدية لكبح معدلات التضخم الذي ما زالت المرتفعة.

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