مسؤولة بالفيدرالي الأميركي تؤكد ضرورة اتباع نهج حذر بشأن أسعار الفائدة

أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن سوزان كولينز إلى أنه يتوجب على المسؤولين في الفيدرالي التحلي بالصبر واتباع نهج حذر بشأن مسار أسعار الفائدة.

وأوضحت أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التشديد في السياسة النقدية وذلك سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

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وقالت كولينز إن الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قريبًا أو حتى عند ذروة أسعار الفائدة.

وتشير تصريحات كولينز إلى أنها قد تدعم إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع الفيدرالي خلال الشهر الحالي.