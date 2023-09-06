147.5 مليون دولار مشتريات الكويتيين بالأسهم الإماراتية في 8 أشهر

بلغت عمليات شراء الكويتيين بالأسهم الإماراتية 542.44 مليون درهم (نحو 147.5 مليون دولار) منذ بداية العام وخلال الثمانية أشهر الماضية، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 695.84 مليون درهم (نحو 189 مليون دولار)، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 153.4 مليون درهم (نحو 41.7 مليون دولار).

وجاءت عمليات شراء الكويتيين في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال شهر أغسطس/آب الماضي بقيمة 100.2 مليون درهم إماراتي، مقابل مبيعات في الأسهم بلغت 149.35 مليون درهم، ليبلغ صافي تعاملاتهم البيعية بقيمة 49.15 مليون درهم.

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وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، فنجد أن الخليجيين جاءت مشترياتهم في بورصة أبوظبي خلال شهر أغسطس/آب تقدر بنحو 824.93 مليون درهم وعمليات بيع بقيمة 618.4 مليون درهم ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية خلال الشهر بقيمة 206.53 ملايين درهم، وفق صحيفة "الأنباء" الكويتية.

وجاءت مشتريات الخليجيين في بورصة ابوظبي منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي بقيمة 5.75 مليارات درهم وعمليات بيع بقيمة 3.89 مليارات درهم ليبلغ صافي تعاملاتهم الشرائية منذ بدابة العام بقيمة 1.85 مليار درهم (ما يعادل 160 مليون دينار).