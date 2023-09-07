أسهم أوروبا تتراجع لليوم السابع مع تدهور معنويات المستثمرين

تراجعت الأسهم الأوروبية للجلسة السابعة على التوالي اليوم الخميس لتتجه صوب تكبد أطول سلسلة خسائر في أكثر من خمس سنوات متأثرة بمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأوروبي والإبقاء على أسعار الفائدة الأميركية مرتفعة.

وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4% مسجلا أدنى مستوى في أسبوع. وكانت آخر مرة تكبد فيها سلسلة خسائر لسبعة أيام متتالية في فبراير/شباط 2018.

مادة اعلانية

وتراجعت أسهم التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة 1% تقريبا مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات قطاع الخدمات الأميركي والتي جاءت أقوى من المتوقع أمس الأربعاء مما أثار المخاوف من أن التضخم العنيد يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي قرارات بخصوص السياسة النقدية هذا الشهر.

وفي مؤشر جديد على التباطؤ في أكبر اقتصاد في أوروبا، أظهرت البيانات أن الناتج الصناعي الألماني انخفض بأكثر قليلا من المتوقع في يوليو/تموز.

من ناحية أخرى، قفز سهم دايركت لاين غروب 14.1% بعد أن توقعت شركة تأمين السيارات والمنازل البريطانية تحقيق أرباح تشغيلية أفضل في 2024.