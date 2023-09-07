سعر الذهب يحوم قرب أدنى مستوى في أسبوع مع صعود الدولار

حامت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس بعد خسائر لخمس جلسات متتالية مع بقاء الدولار فوق أعلى مستوياته التي سجلها في منتصف مارس/آذار عقب بيانات أظهرت أن قطاع الخدمات الأميركي ارتفع بشكل غير متوقع في أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 05:35 بتوقيت غرينتش، لم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 1918.14 دولار للأونصة ويحوم قرب أدنى مستوى له منذ 29 أغسطس/آب والذي بلغه في الجلسة السابقة. فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1942.30 دولار.

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ووصل الدولار إلى أعلى مستوياته منذ 16 مارس/آذار وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات الأميركي أمس الأربعاء أشارت إلى استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما أثر على الذهب المسعر بالعملة الأميركية، وفق رويترز.

وقال المدير التنفيذي لبنك أو.سي.بي.سي، كريستوفر وونج "بينما انتهى مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التشديد النقدي للدورة الحالية، فإن التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في 2024 ما زالت غير واضحة إلى حد كبير".

وأضاف "قد يستمر انخفاض الذهب حتى يتضح نهج الاحتياطي الفيدرالي في التيسير النقدي".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية إلى رفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وأظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أن نمو الاقتصاد الأميركي كان متواضعا وسط تباطؤ سوق العمل وضغوط التضخم في يوليو/تموز وأغسطس/آب.

ويتوقع صناع السياسات استمرار تباطؤ النمو في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم، ويرون أن تحولها من اقتصاد قائم على البنية التحتية والاستثمار إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك هو أمر "صعب".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.09 دولار للأونصة. بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 909.73 دولار وهبط البلاديوم 1.2% إلى 1200.55 دولار.