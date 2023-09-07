وول ستريت
وول ستريت تهبط بعد بيانات غذت القلق من التضخم ورفع الفائدة
ستاندرد آند بورز 500 تراجع 0.69%
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أغلقت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على انخفاض، يوم الأربعاء، وقاد المؤشر ناسداك التراجع بعد أن غذت بيانات أقوى من المتوقع لقطاع الخدمات المخاوف من أن استمرار التضخم سيؤدي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأظهرت بيانات يوم الأربعاء عن أن قراءة مؤشر مؤشر معهد إدارة التوريد (آي.إس.إم) لمديري المشتريات في القطاع غير الصناعي جاءت عند 54.5، مقارنة مع التوقعات البالغة 52.5.
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ووفقا لبيانات أولية، نزل المؤشر ستاندارد اند بورز 500 بواقع 31.05 نقطة، أو 0.69%، ليغلق عند 4465.78 نقطة، وفق رويترز.
وخسر المؤشر ناسداك المجمع 148.48 نقطة، أو 1.05%، إلى 13873.99 نقطة.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 201.61 نقطة، أو 0.58%، إلى 34440.36 نقطة.
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