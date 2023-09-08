زخم برنامج الطروحات يعزز استقرار بورصة مصر عند أعلى مستوى

واصلت البورصة المصرية تسجيل سلسلة مكاسبها الأسبوعية بدعم الزخم الدائر حول برنامج الطروحات وإعلان الحكومة المصرية تنفيذ صفقات جديدة، ما عزز استقرار المؤشر الرئيسي عند أعلى مستوى على الإطلاق.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، صعد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.88% لتربح الأسهم نحو 24 مليار جنيه، بعدما ارتفع رأس المال السوقي من مستوى 1726 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 1300 مليار جنيه بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي.

مادة اعلانية

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 2.6% مضيفاً نحو 502 نقطة بعدما صعد من مستوى 18873 نقطة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، إلى نحو 19375 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي. وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.4% رابحاً نحو 560 نقطة مرتفعاً من مستوى 22708 نقاط إلى نحو 23268 نقطة.

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.6% مضيفاً نحو 210 نقاط بعدما صعد من مستوى 7900 نقطة إلى نحو 8110 نقاط. فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% خاسراً نحو 6 نقاط بعدما تراجع من مستوى 3829 نقطة إلى نحو 3823 نقطة.

وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% مضيفاً نحو 16 نقطة مرتفعاً من مستوى 5597 نقطة إلى نحو 5613 نقطة. بينما تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 1.4% فاقداً نحو 77 نقطة منخفضاً من مستوى 5450 نقطة إلى 5373 نقطة. ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.7% خاسراً 10 نقاط بعدما أنهى تعاملات الأسبوع عند 1383 نقطة.

على صعيد نهاية تعاملات الأسبوع، فقد سجلت البورصة 10 مليارات جنيه مكاسب مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.9%. وبلغ حجم التداول على الأسهم 625 مليون ورقة مالية بقيمة 1.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 72.6 ألف عملية لعدد 198 شركة.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 85.96% من إجمالي التعاملات. بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 8.51%، والعرب على 5.52%. واستحوذت المؤسسات على 28.20% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.79%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 113.1 مليون جنيه، 14.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.5 مليون جينه، 1.6 مليون جنيه، 113 مليون جنيه 3.7 مليون جنيه، على التوالي.