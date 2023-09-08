ستاندرد اند بورز وناسداك يغلقان على تراجع بفعل انخفاض أسهم "أبل"

تراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يوم الخميس، متأثرين بتراجع أسهم شركة أبل وضعف أسهم الرقائق بسبب المخاوف إزاء القيود على استخدام هواتف آيفون بالصين، في حين أدى انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى تأجيج المخاوف حيال أسعار الفائدة والتضخم المستمر.

وتراجعت أسهم أبل لليوم الثاني على التوالي وسط أنباء عن توسيع الصين القيود على استخدام موظفي الدولة لهواتف آيفون، بما يلزم الموظفين في بعض وكالات الحكومة المركزية بالتوقف عن استخدام تلك الهواتف في العمل.

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وأظهر تقرير لوزارة العمل الأميركية انخفاض الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية إلى 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر أيلول، ليصل لأدنى مستوى منذ الثاني من فبراير شباط، وفق رويترز.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يشجع هذا مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مواصلة السياسة النقدية المتشددة، مما يضغط على الأسهم.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 13.94 نقطة، أو 0.31%، ليغلق عند 4451.54 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 123.64 نقطة، أو 0.89%، إلى 13748.83 نقطة. أما المؤشر داو جونز الصناعي فقد ارتفع 60.44 نقطة، أو 0.18%، إلى 34503.63 نقطة.