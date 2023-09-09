اكتتاب "ARM" التابعة لـ"سوفت بنك" يجمع طلبات بـ 5 أضعاف المطلوب

جمع اكتتاب شركة "Arm Holdings Ltd" التابعة لمجموعة "سوفت بنك" طلبات بخمسة أضعاف المطلوب.

جدير بالذكر أن شركة "آرم" التابعة لمجموعة "سوفت بنك" تخطط لجمع ما يصل إلى 4.87 مليار دولار في طرح عام أولي أصغر بكثير مما كان يستهدفه مصمم شرائح الهاتف سابقاً.

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وقالت الشركة في مذكرة قدمتها يوم الثلاثاء إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأميركية، إنها ستقدم 95.5 مليون سهم إيداع أميركي بسعر يتراوح بين 47 إلى 51 دولاراً للسهم الواحد. وستقدر الصفقة شركة "Arm" بما يصل إلى 54.5 مليار دولار عند الحد الأقصى للنطاق، وفقاً لحسابات "بلومبرغ نيوز"، وما اطلعت عليه "العربية.نت". ولدى شركات تغطية الاكتتاب خيار شراء ما يصل إلى 7 ملايين سهم إضافي.

وبينما كانت شركة "Arm" تهدف في السابق إلى جمع ما بين 8 إلى 10 مليارات دولار، فقد تم تخفيض هذا الهدف جزئياً على الأقل لأن "سوفت بنك" قررت شراء حصة 25% التي يملكها "صندوق الرؤية" ثم الاحتفاظ بجزء أكبر من الأسهم في الشركة. وبعد الطرح العام الأولي، ستظل "سوفت بنك" تسيطر على حوالي 90% من أسهم "Arm"، حسبما جاء في الإيداع.