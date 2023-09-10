مستثمرون يتخارجون من صناديق الأسهم الأميركية.. للأسبوع السادس

سجلت صناديق الأسهم الأميركية تخارجات للأسبوع السادس على التوالي في الأيام السبعة حتى السادس من سبتمبر، في أعقاب البيانات الاقتصادية المتشائمة من الصين وأوروبا، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، سحب المستثمرون صافي 5.96 مليار دولار من صناديق الأسهم الأميركية خلال الأسبوع، مقارنة بنحو 4.42 مليار دولار صافية تم سحبها في الأسبوع السابق.

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تشير البيانات إلى تباطؤ قطاع الخدمات في الصين وأوروبا في أغسطس، مما أثار المخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأعلى مستوى في أسبوعين يوم الأربعاء بعد أن أظهرت البيانات تسارع قطاع الخدمات بشكل غير متوقع في أغسطس، مما يشير إلى أن ضغوط التضخم لا تزال ثابتة.

تخارج المستثمرون بحوالي 3.96 مليار دولار من صناديق الأسهم ذات رأس المال الكبير مقارنة بحوالي 110 ملايين دولار من صافي البيع في الأسبوع السابق. كما شهدت الصناديق الصغيرة والمتوسطة والمتعددة القيمة صافي مبيعات بقيمة 1.56 مليار دولار و365 مليون دولار و4 ملايين دولار على التوالي.

ومن بين القطاعات، شهدت خدمات الاتصالات والسلع الاستهلاكية والمعادن والتعدين صافي مبيعات بقيمة 460 مليون دولار و320 مليون دولار و267 مليون دولار على التوالي.

واجتذبت صناديق سوق المال تدفقات بقيمة 32.18 مليار دولار، وهو أكبر مبلغ في ثلاثة أسابيع.

وشهدت صناديق السندات الأميركية تخارجات للأسبوع الرابع على التوالي، مع مبيعات صافية بنحو 622 مليون دولار.

وباع المستثمرون صناديق الدخل الثابت العامة المحلية الخاضعة للضريبة في الولايات المتحدة بقيمة مليار دولار، وهو أكبر مبلغ في ثلاثة أشهر. وشهدت صناديق السندات الحكومية أيضًا تدفقات خارجية بقيمة 260 مليون دولار، وهي الأولى منذ خمسة أسابيع.

وفي الوقت نفسه، حصلت صناديق السندات ذات العائد المرتفع على 696 مليون دولار، لتبقى في الطلب للأسبوع الثاني على التوالي.