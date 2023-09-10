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سوق السعودية

اكتتاب "أديس القابضة".. تحديد النطاق السعري بين 12.5 و13.5 ريالاً للسهم

انطلاق فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة أديس القابضة "أديس"، اليوم الأحد، عن النطاق السعري لطرحها العام الأولي وبدء فترة بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة.

وتم تحديد النطاق السعري للطرح بين 12.50 و13.50 ريال سعودي للسهم.

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كما تبدأ فترة بناء سجل الأوامر للمستثمرين من المؤسسات اليوم الأحد، 10 سبتمبر 2023م، وتنتهي في 14 سبتمبر 2023م.

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كانت هيئة السوق المالية قد وافقت في 21 يونيو 2023م على طلب الشركة تسجيل رأسمالها وطرح نحو 338.72 مليون سهم عادي، من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع نحو 101.62 مليون سهم من الأسهم الحالية من قبل "أديس انفستمنتس هولدينغ ليمتد" وصندوق الاستثمارات العامة وشركة مجموعة الزامل للاستثمار المحدودة (بما يتناسب مع حصصهم الحالية) (ويشار إليهم مجتمعين فيما يلي بـ "المساهمين البائعون"، وإصدار نحو 237.1 سهم جديد.

وسوف يتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

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