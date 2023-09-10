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سوق السعودية

"الأهلي المالية" تعدل مستهدف سهم "جرير" لـ14.4 ريال وتوصي بالحياد

تتوقع استمرار قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية

دبي - العربية.نت
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حافظت شركة الأهلي المالية على توصيتها بالحياد لسهم "جرير للتسويق" مع تعديل السعر المستهدف إلى 14.4 ريال.

وقالت "الأهلي كابيتال" في تقرير لها، إنها تعتقد أن يؤدي تحول الإنفاق إلى المجالات البديلة وزيادة حصة قطاع مبيعات الإلكترونيات ذات هامش الربح المنخفض في مزيج المبيعات إلى الضغط على الأرباح.

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وأضافت أنها خفضت تقديراتها لصافي الدخل خلال الفترة من 2023 إلى 2025 بمتوسط 17%.

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وتوقعت أن تحقق "جرير" معدل نمو سنوي مركب يبلغ 1.8% للفترة من 2022 إلى 2025.

وتابعت الأهلي المالية: "على الرغم من ذلك نتوقع استمرار قدرة الشركة على توليد تدفقات نقدية قوية ونتوقع نسبة توزيع للأرباح عند 95%، مما يعكس عائدا متوقعا لتوزيعات الأرباح بنسبة 5.1% و5.2% في 2023 و2024 على التوالي.

ويتداول السهم حاليا عند مكرر ربحية 18.7 مرة مقابل متوسط للشركات النظيرة البالغ 20.9 مرة.

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