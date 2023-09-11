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اقتصاد روسيا

الروبل الروسي يسجل أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ نهاية أغسطس

ارتفع الروبل 2.1% مقابل الدولار إلى 96.76

دبي - العربية.نت
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ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الدولار، اليوم الاثنين، مسجلا ارتفاعا كبيرا بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب يوم الجمعة مع تحويل السوق الانتباه إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتعلق بأسعار الفائدة الذي سيصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 13:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 2.1% مقابل الدولار إلى 96.76، ليسجل أعلى مستوى منذ 31 أغسطس/آب ويبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة عند 98.6450 نقطة.

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وزاد الروبل 1.9% ليجري تداوله عند 102.86 مقابل اليورو، وارتفع 1.2% مقابل اليوان إلى 13.10، وفق رويترز.

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وقال مكسيم أوريشكين مستشار الاقتصاد بالكرملين إن أسوأ أيام شهدها الروبل ولت.

وأدى تراجع الروبل لقرب أدنى مستوى في 17 شهرا في أغسطس/آب عندما سجل 101.75 مقابل الدولار إلى اتخاذ البنك المركزي لقرار عاجل برفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في 15 أغسطس/آب.

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