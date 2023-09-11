الروبل الروسي يسجل أعلى مستوياته مقابل الدولار منذ نهاية أغسطس

ارتفع الروبل الروسي لأعلى مستوى في أكثر من أسبوع مقابل الدولار، اليوم الاثنين، مسجلا ارتفاعا كبيرا بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته منذ منتصف أغسطس/آب يوم الجمعة مع تحويل السوق الانتباه إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المتعلق بأسعار الفائدة الذي سيصدر هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 13:33 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 2.1% مقابل الدولار إلى 96.76، ليسجل أعلى مستوى منذ 31 أغسطس/آب ويبتعد عن أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع سجله في الجلسة السابقة عند 98.6450 نقطة.

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وزاد الروبل 1.9% ليجري تداوله عند 102.86 مقابل اليورو، وارتفع 1.2% مقابل اليوان إلى 13.10، وفق رويترز.

وقال مكسيم أوريشكين مستشار الاقتصاد بالكرملين إن أسوأ أيام شهدها الروبل ولت.

وأدى تراجع الروبل لقرب أدنى مستوى في 17 شهرا في أغسطس/آب عندما سجل 101.75 مقابل الدولار إلى اتخاذ البنك المركزي لقرار عاجل برفع سعر الفائدة بمقدار 350 نقطة أساس إلى 12% في 15 أغسطس/آب.