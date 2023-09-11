"نيكاي" يرتفع 0.26% في بداية التعاملات بطوكيو

ارتفع المؤشر نيكاي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، بنسبة 0.26% إلى 32690.54 نقطة،

كما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.43% إلى 2369.11 نقطة.

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وكان المؤشر نيكاي انخفض بأكثر من 1%، الجمعة الماضية، ليتكبد أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع بعدما سار على درب وول ستريت في ظل المخاوف من أن يشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سياسته النقدية، وأن تمدد الصين حظرا على هواتف آيفون.