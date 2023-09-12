الذهب يستقر مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم الأميركي
"الفيدرالي" أبقى الباب مفتوحاً أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية
استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين قراءة التضخم في الولايات المتحدة التي يمكن أن تحدّث وجهة النظر بشأن أسعار الفائدة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً أمام المزيد من تشديد السياسة النقدية.
وبحلول الساعة 03:06 بتوقيت غرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1922.30 دولار للأونصة، في حين تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1946.10 دولار.
من المرجح أن يكون نشاط السوق باهتا إلى حد كبير حتى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة غدا الأربعاء، والتي يمكن أن تقدم مؤشرات بشأن أسعار الفائدة الأميركية، وفق "رويترز".
وقال نيكولاس فرابيل من إيه.بي.سي ريفايناري "نرجح أن قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إذا جاءت في نفس الاتجاه أو حتى أعلى قليلا ستضع بعض الضغوط على المدى القصير على الذهب".
ومما حد من مكاسب الذهب، عوض مؤشر الدولار الأميركي بعض خسائره قبيل بيانات مؤشر أسعار المستهلكين.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4% إلى 23.16 دولار، وزاد البلاتين 0.3% إلى 901.02 دولار، وتقدم البلاديوم 0.3% إلى 1221.83 دولار.
-
السعودية تدرس فتح مكتب لصندوق الاستثمارات في الهندوزير التجارة الهندي يقترح إنشاء مكتب للترويج للاستثمار في الرياض اقتصاد
-
بعد محصول ضخم.. دولة عربية لديها احتياطيات قمح تكفي عاماتحولت نحو زراعة القمح في المناطق الصحراوية باستخدام المياه الجوفية اقتصاد
-
"تسلا" تضيف 80 مليار دولار إلى قيمتها في يوم واحد.. ماذا حدث؟زادت ثروة "إيلون ماسك" بنحو 17 مليار دولار قصص اقتصادية