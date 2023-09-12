"تداول" توافق لـ"الرياض المالية" على مزاولة صناعة السوق على سهم "stc"

أعلنت شركة "تداول السعودية" عن موافقتها على طلب شركة "الرياض المالية" لمزاولة أنشطة صناعة السوق لسهم شركة الاتصالات السعودية (7010) ابتداءً من تاريخ 14 سبتمبر 2023.

وقالت في بيان اليوم الثلاثاء، إن التزامات صانع السوق على شركة الاتصالات السعودية تكون كالآتي:

مادة اعلانية

- الحد الأدنى لبقاء الأوامر: 80%.

- الحد الأدنى من حجم الأوامر: 500,000 ريال.

- الحد الأعلى للفارق السعري: 0.30%.

وأضافت أنه ستتم ممارسة أنشطة صناعة السوق من قِبل شركة الرياض المالية كما هو محدد في لوائح وإجراءات صناعة السوق.