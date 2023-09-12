"نيكاي" يرتفع مع تراجع الين وصعود أسهم شركات السيارات

ارتفعت الأسهم اليابانية عند الإغلاق بنحو 1%، اليوم الثلاثاء، وقادت شركات صناعة السيارات المكاسب، إذ تراجع الين عن أعلى مستوى في أسبوع ليدعم أسهم شركات التصدير وشهية المخاطرة.

وصعد المؤشر نيكاي 0.95% ليُغلق قرب أعلى مستوى سجله خلال الجلسة عند 32776.37 نقطة. وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا الجلسة مرتفعا 0.82% عند 2379.91 نقطة.

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ويتحرك الين والأسهم في اتجاهين متعاكسين، نظرا لأن صعود العملة يؤثر سلبا على القدرة التنافسية لأسهم شركات التصدير كما يجعل الأسهم أعلى سعرا للأجانب.

وزاد سهم تويوتا موتور 2.4% ليقود المكاسب على المؤشر توبكس اليوم الثلاثاء. وقفز مؤشر قطاع النقل 2.04% ليصبح الأكثر ربحا بين مؤشرات بورصة طوكيو الفرعية.

وارتفع سهم سوني جروب المصنعة للألعاب ومعدات الصوتيات 1.2% بينما زاد سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينغ بأكثر من 1%.

وصعد سهم سوفت بنك غروب للتكنولوجيا بنحو 2%.

وهوى سهم "آي.إتش.آي" المصنعة للمعدات الثقيلة 15.8% وكان الأسوأ أداء على المؤشر نيكاي، فيما انخفض مؤشر شركات صناعة الصلب 0.7%.