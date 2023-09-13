"نيكاي" يغلق منخفضاً قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية

أغلق المؤشر نيكاي الياباني منخفضاً في تعاملات محدودة النطاق اليوم الأربعاء، قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة، لكن الخسائر كانت محدودة مع شراء المستثمرين لأسهم يمكنها تحمل وطأة ارتفاع أسعار الفائدة.

وهبط المؤشر نيكاي 0.21 ليغلق عند 32706.52 نقطة بعد ارتفاعه بما يصل إلى 0.3% في وقت سابق من الجلسة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 2378.64 نقطة.

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وقال المدير العام لأبحاث الاستثمار في شركة "إس.بي.آي" للأوراق المالية، هيديوكي سوزوكي: "لم يكن للسوق اتجاه يذكر اليوم، ويرجع ذلك جزئيا إلى ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية".

وأضاف "لكن في ظل هذه البيئة، أراد المستثمرون شراء أسهم ذات قيمة وهو ما حد من الخسائر".

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركية لشهر أغسطس/آب في وقت لاحق من اليوم، في حين من المقرر صدور بيانات أسعار المنتجين غدا الخميس. وستساعد هذه القراءات في رسم التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 20 سبتمبر/أيلول.

وهبط سهم سوفت بنك غروب 1.63% ليكون أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، يليه سهم وكالة التوظيف ريكروت هولدنغز وخسر 1.67%.

فيما صعد سهم شركة "كيه.دي.دي.آي" للهواتف 1.58% ليقدم أكبر دعم لنيكاي.

كما قفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.13% ليقدم أكبر دعم لتوبكس.