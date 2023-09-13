"وول ستريت" تغلق منخفضة مع تراجع سهم "أوراكل" وسط توقعات ضعيفة

أغلقت الأسهم في "وول ستريت" على انخفاض يوم الثلاثاء مع تراجع سهم أوراكل أكثر من 13% بعد توقعات ضعيفة ومع ارتفاع أسعار النفط، مما أدى إلى تفاقم المخاوف حيال استمرار ضغوط الأسعار قبيل صدور قراءات تضخم حاسمة هذا الأسبوع.

وانخفض سهم أوراكل إلى أدنى مستوياته منذ يونيو/حزيران بعد أن توقعت الشركة التي تقدم خدمات سحابية أن تأتي إيرادات الربع الحالي دون المستهدف، وبعدما أخفقت في تحقيق توقعات الربع الأول بفارق ضئيل.

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وهبطت أسهم أمازون ومايكروسوفت بأكثر من 1% تحت ضغط توقعات أوراكل الضعيفة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفق "رويترز".

وقفزت أسعار النفط نحو 2% لتقترب من أعلى مستوى في 10 أشهر أمس الثلاثاء.

وينتظر المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أغسطس/آب المقرر صدورها اليوم الأربعاء بحثاً عن مؤشرات تساعد في توقع مسار الفائدة الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في 20 سبتمبر/أيلول.

ويترقب المستثمرون أيضا قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي غداً الخميس، الذي من المتوقع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير بعد تسع زيادات متتالية.

وتراجع سهم أبل 1.8% بعد الكشف عن هواتف آيفون جديدة دون رفع الأسعار في الوقت الذي تواجه فيه ركودا عالميا في مجال الهواتف الذكية.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.57% لينهي الجلسة عند 4461.91 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 1.04% إلى 13773.62 نقطة، في حين تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 0.05% إلى 34645.99 نقطة.