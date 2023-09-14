"أرامكو" يدفع مؤشر سوق الأسهم السعودية للارتفاع.. وقطر تواصل الخسائر

أغلق المؤشر الرئيسي في سوق الأسهم السعودية على ارتفاع، اليوم الخميس، بعد أن عززت أسهم شركات الطاقة المؤشر في اللحظة الأخيرة مع ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوى في 2023 بفضل توقعات شُح الإمدادات، في حين واصلت قطر خسائرها للجلسة الثالثة.

وارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% لتصل إلى 93 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

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وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت 1.47% أي 1.35 دولار ليصل إلى 93.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:36 بتوقيت غرينتش. وساعد الزخم الذي شهدته أسهم قطاع الطاقة في اللحظة الأخيرة المؤشر الرئيسي للسوق السعودية لتعويض خسائره السابقة ليغلق مرتفعا 0.3%، وفق وكالة "رويترز".





وقفز سهم شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية 1.5%، وارتفع سهم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار 0.9%.

وقفز سهم شركة الخريف لتقنية المياه والطاقة 2.8% مع توقيع الشركة اتفاق مشروع خطوط أنابيب نقل المياه المستقل بين الرايس ورابغ بقيمة 7.78 مليار ريال (2.07 مليار دولار) مع الشركة السعودية لشراكة المياه.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي مرتفعا 0.4% مدعوما بارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة 0.7% وارتفعت أسهم شركة اتصالات والمزيد، المعروفة سابقا باسم اتصالات، 2.1%.

لكن المؤشر القطري خسر 0.5% متراجعا للجلسة الثالثة على التوالي، إذ خسر سهم شركة قطر للبتروكيماويات 1.7%، وتراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 0.7%.

وتراجع المؤشر الرئيسي لدبي 0.4% متأثرا بانخفاض 0.8% في أسهم هيئة كهرباء ومياه دبي وبانخفاض 2.6% في بنك المشرق.

وخارج الخليج ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.9% مدعوما بقفزة 1.5% في سهم البنك التجاري الدولي (مصر).

وارتفعت أسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة 11.7% لتصل إلى أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات، بعد توقيع اتفاق يوم الاثنين مع الشركة الوطنية السعودية للإسكان لتطوير مدينة سكنية ذكية متكاملة ومستدامة بكلفة تبلغ 40 مليار ريال (10.66 مليار دولار).