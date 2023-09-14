ارتفاع اليورو من أدنى مستوى في 3 أشهر أمام الدولار

ابتعد اليورو عن أدنى مستوياته في حوالي ثلاثة أشهر أمام الدولار اليوم الخميس مع تحول الاهتمام إلى الاجتماع الوشيك للبنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة، بعد أن فشلت بيانات التضخم الأميركية في تغيير توقعات بأن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل.

وارتفع الين من أدنى مستوياته في عشرة أشهر تقريبا إذ قلص انخفاض عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل الدعم للعملة الأميركية.

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وارتفع الدولار الأسترالي ثم تراجع ثم ارتفع مرة أخرى إذ يجد المتداولون صعوبة في تحديد ما تعنيه بيانات سوق العمل بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.16% إلى 104.56 بحلول منتصف اليوم في المعاملات الآسيوية.

كما صعد اليورو 0.21% إلى 1.07515 دولار مواصلا ارتفاعه من أدنى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 1.0686 دولار.

وانخفض الدولار 0.22% إلى 147.105 ين متراجعا عن أعلى مستوى سجله الأسبوع الماضي عند 147.875.

وهبطت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.3 نقطة أساس أخرى إلى حوالي 4.235% في معاملات اليوم الخميس.

وقالت وزارة العمل الأميركية أمس الأربعاء إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.6% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ يونيو/حزيران 2022. ومع ذلك، فإن التضخم الأساسي، الذي يشكل مصدر قلق أكبر للاحتياطي الاتحادي لأنه يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، بلغ معدله 4.3% على أساس سنوي في أغسطس/آب مقابل 4.7% في الشهر السابق.

وارتفع الدولار الأسترالي بما يصل إلى 0.54% إلى أعلى مستوى منذ الخامس من سبتمبر/أيلول عند 0.64545 دولار بعد أن أظهرت الأرقام أن الاقتصاد أضاف 64900 وظيفة في أغسطس/آب.