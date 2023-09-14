"نيكاي" يغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني ليغلق قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات أن التضخم الأميركي ما زال بطيئا وعزز الاتجاه النزولي توقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في الأسبوع المقبل.

وصعد مؤشر نيكاي 1.41% إلى 33168.10 نقطة ليبلغ أعلى مستوى عند الإغلاق منذ السادس من سبتمبر/أيلول ويحقق أعلى مكسب يومي منذ 28 أغسطس/آب، وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.13% إلى 2405.57 نقطة.

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وارتفع سهم يونيكلو المالكة لسلسلة متاجر فاست ريتيلينج 2.96% ليمنح المؤشر نيكاي أكبر دفعة.

وزاد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات صنع الرقائق الإلكترونية 3.03% وصعد سهم أدفانتست 2.02%.

وقفز سهم توريكيزوكو هولدنغز 8.96% بعدما أصدرت الشركة المالكة لسلسلة مطاعم توقعات إيجابية للعام بأكمله.

وعلى النقيض هوى سهم إتش.آي.إس 7.17% على الرغم من أن شركة السياحة والسفر قلصت خسائرها. وتكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 5.6 مليار ين (38.06 مليون دولار) في تسعة شهور حتى يوليو/تموز مقارنة مع خسائر بلغت 33.26 مليار ين قبل عام.