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عملات مشفرة

"FTX" ستبيع عملات مشفرة بـ100 مليون دولار أسبوعياً

تحصل على حكم قضائي لسداد الدائنين

دبي - العربية.نت
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حصلت شركة FTX للتجارة وهي الشركة المسؤولة عن تصفية أعمال منصة "FTX" لتداول العملات المشفرة، على حكم قضائي لبدء بيع حيازتها من العملات المشفرة لسداد الدائنين.

وتصل قيمة العملات المشفرة التي تم مصادرتها إلى 3.4 مليار دولار.

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وبحسب الخطة سيتم بيع عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار أسبوعيا وفق حركة الأسعار على أن يتم في وقت لاحق إقرار خطة الدفع للدائنين.

يذكر أن منصة "FTX" لتداول العملات المشفرة قد قامت بتقديم طلب للإفلاس العام الماضي وتتم محاكمة مؤسسها سام بانكمان فرايد بتهم اختلاس أموال المودعين وغسيل الأموال بالإضافة إلى تهم عديدة أخرى.

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