وول ستريت تغلق على ارتفاع بدعم من بيانات اقتصادية

أنهى المؤشر ستاندرد اند بورز 500 تداولات يوم الخميس على ارتفاع بعد بيانات اقتصادية هدّأت المخاوف من حدوث ركود دون أن تعزز التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، فيما ارتفع سهم شركة "آرم هولدنجز" في أول يوم تداول له بالسوق.

ووصلت قيمة "آرم" التابعة لـ"سوفت بنك" لما يقرب من 60 مليار دولار في أول يوم إدراج على المؤشر ناسداك.

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وزادت مبيعات التجزئة بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب بسبب ارتفاع أسعار البنزين، فيما ارتفعت طلبات إعانة البطالة الجديدة إلى مستوى معدل موسميا قدره 220 ألفا في الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر/أيلول مقابل 217 ألفا في الأسبوع السابق، وفق رويترز.

ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 37.74 نقطة أو 0.84% ليغلق عند 4505.18 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 112.47 نقطة أو 0.81% إلى 13926.05 نقطة، فيما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 339.00 نقطة أو 0.98% إلى 34914.53 نقطة.