اعتماد نشرة إصدار "أوكيو لشبكات الغاز" العمانية.. وبدء الاكتتاب 26 سبتمبر

أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، بأن الهيئة العامة لسوق المال اعتمدت نشرة إصدار شركة أوكيو لشبكات الغاز حصة 49% من رأسمالها للاكتتاب العام.

وقالت الوكالة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن نشرة الإصدار أشارت إلى أن الاكتتاب سيبدأ في 26 سبتمبر/أيلول وسينتهي في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بالنسبة للمستثمرين من الفئة الأولى بينما سيتم إغلاق باب الاكتتاب للفئة الثانية التي يمثلها المستثمرون الأفراد، في الخامس من الشهر ذاته.

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وكانت "أوكيو لشبكات الغاز"، وهي إحدى شركات أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العماني، أعلنت في الرابع من سبتمبر/أيلول أنها تعتزم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي بقيمة 212 مليون ريال (حوالي 550.66 مليون دولار) خلال الشهر الجاري وإدراجها للتداول ببورصة مسقط في أكتوبر/تشرين الأول.