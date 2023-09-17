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شركة أوكيو العمانية
منشأة تابعة لشركة أوكيو العمانية
بورصة مسقط

اعتماد نشرة إصدار "أوكيو لشبكات الغاز" العمانية.. وبدء الاكتتاب 26 سبتمبر

إدراج الشركة في بورصة مسقط خلال أكتوبر المقبل

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة الأنباء العمانية، اليوم الأحد، بأن الهيئة العامة لسوق المال اعتمدت نشرة إصدار شركة أوكيو لشبكات الغاز حصة 49% من رأسمالها للاكتتاب العام.

وقالت الوكالة على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) إن نشرة الإصدار أشارت إلى أن الاكتتاب سيبدأ في 26 سبتمبر/أيلول وسينتهي في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول بالنسبة للمستثمرين من الفئة الأولى بينما سيتم إغلاق باب الاكتتاب للفئة الثانية التي يمثلها المستثمرون الأفراد، في الخامس من الشهر ذاته.

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وكانت "أوكيو لشبكات الغاز"، وهي إحدى شركات أوكيو التابعة لجهاز الاستثمار العماني، أعلنت في الرابع من سبتمبر/أيلول أنها تعتزم طرح 49% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي بقيمة 212 مليون ريال (حوالي 550.66 مليون دولار) خلال الشهر الجاري وإدراجها للتداول ببورصة مسقط في أكتوبر/تشرين الأول.

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