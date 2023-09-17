عمليات إعادة شراء الأسهم في "وول ستريت" عند أدنى مستوى منذ الجائحة

انخفضت عمليات إعادة شراء الأسهم في سوق الأسهم الأميركية إلى أبطأ وتيرة منذ فترة وباء كوفيد-19، حيث أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقويض الحافز لدى الشركات لشراء أسهمها الخاصة.

أنفقت الشركات المدرجة في مؤشر S&P500 في أميركا، 175 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران، وفقا للبيانات الأولية من "ستاندرد آند بورز". ويمثل ذلك انخفاضًا بنسبة 20% عن الربع نفسه من العام الماضي وانخفاضًا بنسبة 19% عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023.

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ويقول المحللون، بحسب تقرير لـ"فاينانشال تايمز" اطلعت عليه "العربية.نت"، إن التباطؤ من المرجح أن يمثل بداية اتجاه طويل المدى قد يفرض ضغوطًا هبوطية على أسواق الأسهم.

وقالت خبيرة الأسهم في "بنك أوف أميركا" جيل كاري هول: "الأسباب الهيكلية، فضلاً عن بيئة أسعار الفائدة، من العوامل المساهمة. نتوقع ألا تكون عمليات إعادة الشراء كبيرة في المستقبل المنظور."

أصبحت عمليات إعادة شراء الشركات جزءًا مهما في الفترة الأخيرة ويمكنها دعم أسعار الأسهم بشكل مباشر عن طريق زيادة الطلب وكذلك المساعدة في تحسين الربحية على أساس ربحية السهم عن طريق تقليل عدد الأسهم المتداولة.

ومع ذلك، فإن منتقدي عمليات إعادة شراء الأسهم يتهمون مجالس إدارة الشركات باستخدامها لتضخيم أسعار أسهمها بشكل مصطنع ومكافأة كبار المسؤولين التنفيذيين بدلاً من الإنفاق على الاستثمار طويل الأجل أو زيادة أجور الموظفين ذوي الأجور المنخفضة.

وتواجه الشركات الآن مجموعة من طلبات الاستثمار الجديدة وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يجعل عمليات إعادة الشراء أقل أولوية.

وأضافت هول: "عندما كانت أسعار الفائدة عند المستويات الصفرية، كان من المنطقي للشركات أن تصدر ديونًا طويلة الأجل ومنخفضة الفائدة وتستخدمها لإعادة شراء الأسهم. في الوقت نفسه، تواجه الشركات ضغوطًا متزايدة للاستثمار في مجالات مثل إعادة سلاسل التوريد والأتمتة والذكاء الاصطناعي والوصول إلى أهداف صافية صفرية".

وتفاقم التراجع في عمليات إعادة شراء الأسهم خلال الربع الثاني بسبب الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي في مارس. وزادت العديد من البنوك عمليات إعادة الشراء في الربع الأول بعد عام 2022 الحذر، مع تجاوز المجموعات المالية قطاع التكنولوجيا لتصبح أكبر صناعة تقوم بإعادة الشراء لأول مرة منذ ست سنوات.

ومع ذلك، تباطأت عمليات إعادة شراء الأسهم للبنوك بعد أن أثار انهيار العديد من المقرضين الأصغر حجما مخاوف بشأن صحة القطاع، وأعلن المنظمون عن متطلبات رأسمالية أكثر صرامة.

كما خضعت عمليات إعادة شراء الأسهم الأميركية لضريبة جديدة بنسبة 1% منذ بداية هذا العام. وقال كبير محللي المؤشرات في "ستاندرد آند بورز" هوارد سيلفربلات:"إن الضريبة، في مستواها الحالي، لم يكن لها تأثير كبير. ومع ذلك، كانت الضريبة مثالا نادرا لمبادرة تحظى بدعم الحزبين، ومن المتوقع أن تتم زيادتها في السنوات المقبلة، الأمر الذي قد يفرض مزيدا من الضغوط على الإنفاق".

ويرى بعض المستثمرين، خاصة في أوروبا، أن الشركات يجب أن تعيد رأس المال عن طريق توزيعات الأرباح بدلا من عمليات إعادة الشراء.

وترد الشركات بأن عمليات إعادة الشراء أكثر مرونة ويمكن زيادتها أو تقليصها بسهولة عندما تتغير الظروف، في حين أن خفض الأرباح غالبا ما يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر السهم.