الأسهم الأوروبية تنخفض مع تراجع سهم "سوسيتيه جنرال" 12%

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الاثنين مع تراجع أسهم بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بعد أن تسببت خطة استراتيجية طال انتظارها من رئيسه التنفيذي الجديد في خيبة أمل للمستثمرين، وسط حالة من الحذر قبيل سلسلة من اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.1% بعد صعوده نحو 1.6% الأسبوع الماضي.

مادة اعلانية

وهوى سهم "سوسيتيه جنرال" 12.1% إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهرين بعد أن قال ثالث أكبر بنك في فرنسا إنه لا يتوقع نموا يذكر في المبيعات السنوية على مدى السنوات المقبلة، وفق "رويترز".

وهبط مؤشر البنوك في منطقة اليورو 1.9%، كما تراجع قطاع الرعاية الصحية بقيادة "نوفو نورديسك" التي خسرت أسهمها 2.4%.

وفي أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الخامسة عشرة يوم الخميس، في حين يبدو أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في طريقه للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء.