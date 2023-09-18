الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأونصة، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأونصة.

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ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار، وفق "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.