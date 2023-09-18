اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الذهب والدولار
الذهب والدولار
سعر الذهب

الذهب يستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأميركية

في ظل أكبر دورات تشديد السياسة النقدية خلال 100 عاما أخيرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، مع مواصلة المستثمرين الأخذ في الاعتبار بوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المحتمل لرفع الفائدة في اجتماعه للسياسة النقدية هذا الأسبوع مع التركيز على توقعات الفائدة في المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 00:56 بتوقيت غرينتش استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1924.29 دولار للأونصة، كما استقرت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1946.10 دولار للأونصة.

مادة اعلانية

ومن المرجح أن يرفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة مرة أخرى هذا الأسبوع ربما لآخر مرة في أحد أكبر دورات تشديد السياسة النقدية في المئة عام الأخيرة، إذ بدأ فتور الاقتصاد يثير قلق صناع القرار، وفق "رويترز".

"تنمية طاقة عُمان" تجمع مليار دولار من أول إصدار للصكوك شركات شركات "تنمية طاقة عُمان" تجمع مليار دولار من أول إصدار للصكوك

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.07 دولار للأونصة. وارتفع البلاتين 0.2% إلى 927.29 دولار للأوقية. واستقر البلاديوم عند 1248.73 دولار للأونصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا العربية في ميناء درنة الليبي لمتابعة عملية انتشال جثامين الضحايا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط