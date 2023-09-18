تحديد النطاق السعري لاكتتاب "أوكيو لشبكات الغاز" العمانية

حددت شركة أوكيو العمانية لشبكات الغاز، وهي شركة خطوط الأنابيب التابعة لشركة النفط الحكومية العملاقة أوكيو، النطاق السعري لطرح أسهمها للاكتتاب العام.

وتخطط الشركة لطرح ما يصل إلى 49%من أسهمها فيما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي في سلطنة عمان فيما يقرب من عقدين.

مادة اعلانية

وحددت الشركة في إفصاح للهيئة العامة لسوق المال النطاق السعري بين 131 و140 بيسة عمانية للسهم الواحد أي ما يعادل 0.131 و0.140 ريال (0.34 إلى 0.36 دولار) للمستثمرين من المؤسسات و126 بيسة للسهم الواحد للمستثمرين الأفراد.

ووفقا لحسابات رويترز المستندة إلى مؤشرات التخصيصات لمختلف فئات المستثمرين فإن من شأن قيام الشركة بطرح نحو 2.12 مليار سهم أن يجعل قيمتها تقدر بنحو 588 مليون ريال (1.53 مليار دولار).

وتقتفي سلطنة عمان بذلك أثر جارتيها أبوظبي والسعودية في التطلع إلى بيع حصص في أصول الطاقة مستفيدة من تعافي أسعار النفط الخام لجذب المستثمرين الأجانب.

وجمعت شركة أبراج لخدمات الطاقة التابعة لأوكيو 244 مليون دولار من بيع حصة بلغت 49% في مارس آذار الماضي.

وأوكيو لشبكات الغاز هي المشغل الحصري لشبكات نقل الغاز في سلطنة عمان وتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي لمحطات الطاقة والمناطق الحرة والتجمعات الصناعية ومجمعات الغاز الطبيعي المسال وغير ذلك من العملاء.

ومن المتوقع أن تبدأ فترة بناء سجل الأوامر في الاكتتاب العام هذا الشهر، على أن يتم الإدراج في بورصة مسقط في أكتوبر /تشرين الأول المقبل.