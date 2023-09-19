وول ستريت
وول ستريت تفتح منخفضة قبيل اجتماع المركزي الأميركي
المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يتراجع بـ 0.18%
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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 52.46 نقطة أو 0.15% إلى 34571.84 نقطة، في حين نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.12 نقطة أو 0.18% إلى 4445.41 نقطة.
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كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 60.79 نقطة أو 0.44% إلى 13649.44 نقطة، وفق رويترز.
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