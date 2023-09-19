وول ستريت تفتح منخفضة قبيل اجتماع المركزي الأميركي

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الثلاثاء قبيل اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 52.46 نقطة أو 0.15% إلى 34571.84 نقطة، في حين نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 8.12 نقطة أو 0.18% إلى 4445.41 نقطة.

مادة اعلانية

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 60.79 نقطة أو 0.44% إلى 13649.44 نقطة، وفق رويترز.