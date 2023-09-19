"أليانس بيرنشتاين" تتوقع خفض الفيدرالي أسعار الفائدة 4 مرات العام المقبل

توقعت شركة "أليانس بيرنشتاين" لإدراة الأصول، أن ينخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما بين 2.5% و3% العام المقبل.

تأتي هذه التوقعات في ظل استمرار الرهانات بقيام الفيدرالي بتخفيض الفائدة بدءا من أواخر الربع الأول من عام 2024.

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ورجحت شركة "AllianceBernstein" أن يقوم المركزي بأربعة تخفيضات على الأقل العام المقبل.

وأضافت أن المستثمرين الذين يشترون سندات الخزانة لأجل 10 سنوات الآن سيجنون عائدا بنسبة 20% تقريبا، في حال انخفاض العائدات على هذه السندات إلى 2.5% بحلول نهاية العام المقبل من حوالي 4.30% اليوم.