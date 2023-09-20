ارتفاع الأسهم الأوروبية مع ترقب قرار المركزي الأميركي

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الأربعاء، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين ساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس/آب الأسهم البريطانية على التفوق على نظيراتها في المنطقة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو 1% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش.

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وتراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4%، وفق رويترز.

كما هبط سهما كيرينغ ومونكلير 0.8% و0.9% على الترتيب.

وسينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأميركي عليه دون تغيير.

فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.6% بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس/آب، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

وهوى سهم بيرسون 4.5% بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسا تنفيذيا جديدا لها اعتبارا من أوائل عام 2024.