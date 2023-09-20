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سبائك ذهبية (iStock)
سبائك ذهبية (iStock)
سعر الذهب

استقرار أسعار الذهب ترقباً لقرار "الفيدرالي" الأميركي بشأن الفائدة

"يو.بي.إس": أسعار الذهب ستظل في نطاق التداول على المدى القصير

دبي - العربية.نت
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لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بشأن أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

وبحلول الساعة 09:38 بتوقيت غرينتش، استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأونصة لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر أيلول والذي سجلته أمس الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1951.10 دولار للأونصة.

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وقال المحلل في بنك (يو.بي.إس)، جيوفاني ستونوفو: "ستظل أسعار الذهب في نطاق التداول على المدى القصير". وتوقع أن يتمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهجه المعتمد على البيانات، وأشار إلى أن من السابق لأوانه خفض أسعار الفائدة، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وستعلن لجنة تحديد أسعار الفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي قرارها وتوقعاتها المحدثة في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ومن المقرر أن يعقد باول مؤتمرا صحفيا في الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.25 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.2% إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1276.22 دولار.

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