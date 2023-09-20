"إنستا كارت" تجمع 660 مليون دولار من الطرح العام في "ناسداك"

قفز سهم شركة توصيل طلبات البقالة "إنستا كارت" المدرج في بورصة ناسداك، بنسبة 40% عند الافتتاح، ليتداول عند 42 دولارا للسهم.

كان سعر الإدارج عند الحد الأعلى البالغ 30 دولارا للسهم.

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وأغلق السهم على مكاسب بنحو 12% عند 33.7 دولار للسهم، لتصل القيمة السوقية لـ "إنستا كارت" إلى 9.3 مليارات دولار.

ويمثل هذا انخفاضا حادا من تقييمها البالغ 39 مليار دولار عام 2021 عندما ازدهرت أعمالها وسط عمليات الإغلاق بسبب كورونا.

وجمعت الشركة 660 مليون دولار من عملية الطرح، فيما يعتبر رابع أكبر طرح عام أولي في الولايات المتحدة في 2023.

ومع الاكتتاب العام الأولي لشركة "إنستا كارت" وإدراج شركة " Arm" لم يتم جمع سوى 21 مليار دولار منذ الأول من يناير في البورصات الأميركية، وفقا للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، ليقترب من المبلغ البالغ 22 مليار دولار في هذه المرحلة من العام الماضي، ولكنه لا يزال أقل من عُشر إجمالي 250 مليار دولار لهذه الفترة في عام 2021.