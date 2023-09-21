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الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

"نيكاي" يغلق على انخفاض مع مواصلة "الفيدرالي" تشديد السياسة النقدية

أسهم التكنولوجيا تقتفي أثر نظيرتها في الولايات المتحدة

دبي - العربية.نت
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أغلق المؤشر نيكاي الياباني على انخفاض بأكثر من 1% اليوم الخميس، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا ذات الثقل أثر نظيراتها الأميركية بعد أن أبدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ميلا لتشديد السياسة النقدية وتوقع رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية العام.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.37% إلى 32571.03 نقطة في أكبر انخفاض يومي له منذ 25 أغسطس/آب مع هبوط سهم شركة "أدفانتست" لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.65%.

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وانخفض سهم طوكيو إلكترون لتصنيع معدات صنع الرقائق 1.09%، وهبط سهم مجموعة سوفت بنك المستثمرة في مجال التكنولوجيا 3.17%.

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وتراجع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع بعد أن ثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة كما كان متوقعا على نطاق واسع، وعدل التوقعات الاقتصادية بالرفع مع التنويه إلى أن المعركة ضد التضخم لم تنته بعد.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.94% إلى 2383.41 نقطة، وحدت أكبر البنوك الوطنية من الخسائر.

ومن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، ارتفع 54 سهما مقابل 171 سهما.

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