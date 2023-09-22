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أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
أحد المضاربين على الأسهم الأوروبية (رويترز)
الأسهم الأوروبية

أسهم أوروبا تتجه لانخفاض أسبوعي مع احتمالات رفع الفائدة لفترة أطول

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجع 0.6%

دبي - العربية.نت
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تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وتتجه لإنهاء أسبوع حافل بقرارات بنوك مركزية على انخفاض، وذلك في الوقت الذي تخلص فيه تقييمات المستثمرين إلى احتمالات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لبعض الوقت.

وبحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بعد أن أنهى الجلسة السابقة متراجعا بأكثر من 1%، إذ حذا بنك إنجلترا حذو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) وثبت أسعار الفائدة، لكنه عبر عن اعتقاده أن مهمته لم تنته بعد.

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وانخفضت أسهم شركات التكنولوجيا 0.3%، وهبطت أسهم الشركات العقارية 1.1%، وتراجعت أسهم البنوك 0.4%، وفق رويترز.

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وهبطت سهم ستيلانتيس، الشركة الأم لكرايسلر، 1% تقريبا مع اقتراب شركات صناعة السيارات الثلاثة في ديترويت والنقابة التي تمثل عمال الشركات الأميركية بنظام الأجر بالساعة من الموعد النهائي للوصول إلى اتفاقات جديدة بشأن العمالة قبل أن يتوسع الإضراب الحالي ليشمل المزيد من المصانع.

وقال معهد الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا نما 0.5% في الربع الثاني من العام، وعدل تقديراته لشهر يوليو/تموز بالرفع من نمو 0.4%.

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