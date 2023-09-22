الأسهم الأميركية تهبط لأدنى مستوياتها منذ يونيو

تراجعت وول ستريت وسط عمليات بيع واسعة، اليوم الخميس، إذ انحسر إقبال المستثمرين على المخاطرة بسبب المخاوف من استمرار سياسة التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) لفترة أطول من المتوقع.

وانخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية بأكثر من 1%.

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وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 370.46 نقطة، أو 1.08%، إلى 34070.42 نقطة.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 72.2 نقطة، أو 1.64%، إلى 4330 نقطة.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 245.14 نقطة، أو 1.82%، إلى 13223.99 نقطة.