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الين والدولار (رويترز)
الين والدولار (رويترز)
الدولار

الين يتراجع ​​بعد تمسك بنك اليابان بسياسته النقدية والدولار يرتفع

العملة الأميركية تستقر قرب أعلى مستوياتها في 6 أشهر

سنغافورة - رويترز
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انخفض الين، اليوم الجمعة، بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية فائقة التيسير، فيما ظل الدولار قرب أعلى مستوى له في 6 أشهر وسط توقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة.

وهبطت العملة اليابانية بما يقارب 0.4% مقابل الدولار بعد أن أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة عند مستوياتها المنخفضة للغاية وكذلك على توجيهاته بشأن الفائدة المنخفضة في المستقبل، رغم تصريح محافظ البنك كازو أويدا في وقت سابق من هذا الشهر بأن بنك اليابان قد يكون لديه بيانات كافية قبل نهاية العام لتحديد ما إذا كان يمكن إنهاء معدلات الفائدة السلبية.

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وهوى الين إلى أدنى مستوى في 10 أشهر في الجلسة السابقة على خلفية ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.

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وارتفع الدولار أمام سلة من العملات 0.11% إلى 105.51، وهو مستوى ليس ببعيد عن أعلى مستوى له في ستة أشهر الذي سجله في الجلسة السابقة عند 105.74.

وتراجع اليورو 0.13% إلى 1.0649 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.0617 دولار في الجلسة السابقة.

كما هبط الجنيه الإسترليني 0.15% إلى 1.22765 دولار، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر تقريبا عند 1.22305 دولار أمس الخميس بعد أن أوقف بنك إنجلترا سلسلة طويلة من زيادات أسعار الفائدة.

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