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بنك قطر الوطني
بنك قطر الوطني
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بنك قطر الوطني يبدأ مرحلة الاكتتاب على قرض بملياري دولار

آي.إف.آر: من المقرر استخدام الأموال في أغراض عامة للبنك

أبوظبي - رويترز
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ذكرت خدمة أخبار أسواق رأس المال آي.إف.آر، اليوم الجمعة، أن بنك قطر الوطني، أكبر بنك قطري من حيث الأصول، بدأ مرحلة الاكتتاب على قرض بملياري دولار.

وذكرت الخدمة أنه تم تكليف بنك أوف أميركا وباركليز وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وميزوهو وإس.إم.بي.سي وستاندرد تشارترد ليكونوا المنظمين الرئيسيين ومديري الدفاتر للقرض الذي يبلغ أجله ثلاث سنوات، وأنه من المقرر استخدام الأموال في أغراض عامة للشركة.

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جمع بنك قطر الوطني 1.75 مليار يورو من قرض لأجل ثلاث سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

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وأعلن البنك عن انخفاض أرباحه في الربع الثاني من السنة المالية 4%، وهو ما خالف توقعات المحللين، رغم ارتفاع أرباح الستة أشهر الأولى من 2023 بنحو 8% على أساس سنوي.

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