تباين أداء سوقي الإمارات.. ومؤشر دبي يتراجع بفعل جني الأرباح

هبط مؤشر دبي في ختام تعاملات اليوم الجمعة مع اتجاه المستثمرين إلى البيع لجني الأرباح من الجلسة السابقة، في حين أنهى المؤشر في أبوظبي اليوم على ارتفاع طفيف.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.3% بعد أن سجل أعلى مستوى في 8 سنوات أمس الخميس، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية وبنك المشرق الإسلامي 2.9% و6.1% على الترتيب.

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ومع ذلك، سجل المؤشر أعلى مكاسبه الأسبوعية منذ أكثر من شهرين، إذ ارتفع 3.1%، وفقا لبيانات مجموعة بورصة لندن، وفق رويترز.

وقال جورج بافيل المدير العام في كابيكس دوت كوم ميدل إيست إن سوق الأسهم في دبي شهدت أداء قويا هذا الأسبوع بفضل المعنويات الإيجابية والمكاسب القوية في قطاعي البنوك والعقارات.

وفي الوقت نفسه صعد المؤشر في أبوظبي 0.04% مع ارتفاع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة 2.8%.

ومن بين المكاسب قفز سهم الياه سات للاتصالات الفضائية المدعومة من مبادلة 1.9% بعد أن حصلت الشركة على عقد بقيمة 5.1 مليار دولار لتوفير خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتفويض للخدمات المُدارة من حكومة الإمارات.

وارتفعت أسعار النفط الخام، وهي مكون رئيسي في الاقتصادات بمنطقة الخليج، 1% اليوم لتوقف سلسلة ثلاث جلسات من الخسائر مع تفاقم المخاوف على الإمدادات بسبب الحظر الذي فرضته روسيا على تصدير البنزين والديزل لمواجهة شح المعروض محليا.

وزاد خام برنت 1% أو 0.91 دولار إلى 94.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:20 بتوقيت غرينتش.