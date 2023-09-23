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الأسهم الأميركية تسجل خسائر أسبوعية مع تقييم توقعات التشديد النقدي

"S&P 500" يهبط للأسبوع الثالث على التوالي

دبي - العربية.نت
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تأرجحت وول ستريت في جلسة الجمعة وأغلقت على انخفاض طفيف بعد أسبوع مضطرب سجلت فيه عوائد سندات الخزانة الأميركية أعلى مستوى منذ 16 عاما مع تقييم المستثمرين لمراجعات توقعات التشديد النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وتذبذبت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في أغلب الجلسة وسجلت خسائر أسبوعية، وفق "رويترز".

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وخسر المؤشر داو جونز الصناعي 106.91 نقطة، أو 0.31%، إلى 33963.51 نقطة، فيما سجل خسائر أسبوعية 1.89%.

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ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 10.75 نقطة، أو 0.25%، إلى 4319.25 نقطة، في حين تراجعت 2.93% خلال أسبوع لتواصل الخسائر للأسبوع الثالث على التوالي.

وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.18 نقطة، أو 0.09%، إلى 13211.81 نقطة، بينما تراجع 3.62% في الأسبوع الماضي.

والأسبوع الماضي، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، لكنه أشار إلى أنه لا يزال يتوقع رفعًا آخر قبل نهاية العام، إلى جانب تخفيضات أقل في عام 2024 عما كان متوقعًا في السابق.

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