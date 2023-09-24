سوق السعودية
إجازة رسمية لسوق الأسهم السعودية بمناسبة اليوم الوطني
تزينت شوارع المدن وميادينها بالأعلام الوطنية
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حددت مجموعة تداول السعودية، اليوم الأحد، إجازة رسمية بمناسبة اليوم الوطني في السعودية.
وقالت في بيان سابق، نشر على موقعها، إن التداول ينتهي بنهاية يوم الخميس 1445/03/06 هـ، (حسب تقويم أم القرى) الموافق 21 سبتمبر. ويستأنف التداول بعد الإجازة يوم الاثنين 1445/3/10 هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25 سبتمبر.
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تزينت شوارع المدن السعودية وميادينها بالأعلام الوطنية وأعمال الإضاءة والتزيين، احتفاءً باليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق".
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