أسهم الرقائق تعيد مؤشر "نيكاي" إلى الارتفاع

صعد المؤشر نيكاي الياباني بقوة، اليوم الاثنين، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها، بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع نيكاي 0.85% لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39%.

مادة اعلانية

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكاي يومياً في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط نيكاي 3.37% في الأسبوع الماضي، ما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة اليوم الاثنين وصعد 2.69% بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكاي اليوم وهو سهم شركة دايتشي سانكيو الذي قفز 7.56%.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 3.87% وسهم شركة سكرين هولدينغز لمعدات تصنيع الرقائق 4.89%.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع اليوم الاثنين وتراجع قطاع البنوك 2.62% والشحن 1.94%.