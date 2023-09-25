اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نيكاي أسهم اليابان بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم الرقائق تعيد مؤشر "نيكاي" إلى الارتفاع

بعد أن سجل أسوأ أداء أسبوعي في 2023

طوكيو - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صعد المؤشر نيكاي الياباني بقوة، اليوم الاثنين، مع إعادة المستثمرين شراء أسهم تراجعت أسعارها، بعد أن سجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي في 2023.

وارتفع نيكاي 0.85% لينهي التعاملات عند 32678.62 نقطة. كما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.39%.

مادة اعلانية

وفي الأسبوع الماضي، تراجع نيكاي يومياً في أسبوع كانت جلسات التداول فيه أقل بسبب عطلة لكنه شهد اجتماعات مهمة لبنوك مركزية منها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) وبنك اليابان يوم الجمعة. وهبط نيكاي 3.37% في الأسبوع الماضي، ما شكل أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر هذا العام.

اكتتاب "سال السعودية".. تحديد النطاق السعري بين 98 و106 ريالات للسهم أسواق المال سوق السعودية اكتتاب "سال السعودية".. تحديد النطاق السعري بين 98 و106 ريالات للسهم

وسجل قطاع الرعاية الصحية أفضل أداء في جلسة اليوم الاثنين وصعد 2.69% بدفعة من تقدم السهم الأفضل أداء على مؤشر نيكاي اليوم وهو سهم شركة دايتشي سانكيو الذي قفز 7.56%.

كما تعافت أسهم شركات التكنولوجيا مقتفية أثر نظيراتها الأميركية من يوم الجمعة. وصعد سهم شركة أدفانتست لمعدات اختبار الرقائق 3.87% وسهم شركة سكرين هولدينغز لمعدات تصنيع الرقائق 4.89%.

وشهدت الأسهم التي ارتفعت الأسبوع الماضي موجة بيع اليوم الاثنين وتراجع قطاع البنوك 2.62% والشحن 1.94%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لم تر النور لـ25 عاما.. مأساة سيدة أفغانية في "سجن الأشقاء" لم تر النور لـ25 عاما.. مأساة سيدة أفغانية في "سجن الأشقاء"
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط